今後は初開催「ロックリーグ」のチームで主将にカーリング女子のロコ・ソラーレは３１日、サードの吉田知那美選手（３４）が同日付で退団すると発表した。吉田選手はチームを通じ、「新しい環境へと向かいますが、これからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう邁進（まいしん）し続けます。５０歳での再集結まで、しばしお別れです」とコメントした。今後は４月に初開催されるプロリーグ「ロックリーグ」のチー