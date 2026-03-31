◇インターリーグドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で快音を響かせ、3試合ぶりに安打をマークした。初回の第1打席、相手先発左腕・メシックの2球目、内角シンカーに詰まらされたが、打球は左翼手・クワンの前にポトリと落ち、Hランプを灯した。大谷はダイヤモンドバックスと