共産党の田村智子委員長は30日の記者会見でイラン情勢に関するナフサ不足をめぐり、「総理はX（旧ツイッター）でしきりに説明するが、国会に出てきて質問に答える形で説明すべき」と一方的な発信のみで質問に答える場が少ない高市早苗総理の姿勢を疑問視した。【映像】「国民に説明すべき」共産・田村委員長の会見会見で記者が「石油は備蓄があるとしてもナフサは少ない。医療に関するものもあり、無くなればすぐに人命にかか