「リーダー大野くんが『久しぶり〜！』って手をあげて言う感じが軽くて軽くて（笑）。まるで近所の知り合いに会ったときみたい。ホッとするのと嬉しいのとで感情がグチャグチャになりました」【写真】「老けた」「太った」と合コンで大不評…松本潤（42）の衝撃的すぎた“激太り姿”を見るそう話すのは、嵐のラストツアーの初日・札幌ドーム公演に参加した往年のファンのひとり。嵐の5人©文藝春秋ついにスタートした、