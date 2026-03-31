TBS系「news23」のキャスターを務めるフリーアナウンサー小川彩佳（41）は、30日夜に放送された番組を欠席した。番組冒頭で、コンビを組む藤森祥平キャスターが「今日は、お休みの小川さんに代わって上村さんです」と、同局の上村彩子アナウンサーを紹介。上村アナが「よろしくお願いします」とあいさつし、放送がスタートした。小川は4日の放送も欠席している。この日も含めて、理由は特に説明されなかった。