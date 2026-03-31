フライト時間は1時間45分の「短距離国際線」日本トランスオーシャン航空（JTA）が2026年2月より、同社初の国際線定期便となる「那覇〜台北線」を開設しました。どのような特徴があるのでしょうか。今回、同社の協力のもと、この路線に搭乗しました。【写真】えっ…これが「JTAが開設の超短い国際線」個性強い機内の様子です今回は同路線に設定された上級クラス「プレミアムエコノミー」で、NU301便（那覇→台北）に搭乗します