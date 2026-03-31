犬が飼い主に吠えてしまう3つの理由 1.要求や伝えたいことがある 犬にとって吠え声は、感情や意思を伝えるための大切な手段のひとつです。 そのため、飼い主さんに向かって吠える場合、何か伝えたいことがあることが考えられます。 犬が吠えていると飼い主さんはその犬に目を向けることが多いため、自分に注目して欲しいときやかまって欲しいときによく吠えます。 「散歩に行きたい！」や「おやつが欲しい」など具体的な要