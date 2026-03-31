「無限の可能性が、無限の価値を生み出す」--三井住友カード「Visa Infinite」が掲げるその言葉を、体験として形にしたような一夜だった。 ◾️限られた席で交わされた、未来の食の話会員だけに開かれたこの特別な食卓では、ただ美味しいものを味わうだけではなく、その背景にある文化や課題までも含めて“知る”時間が用意されている。中心にいるのは、京都の老舗料亭『菊乃井』三代目主人・村田吉弘氏。日本料理