味の素社は、「料理自由化プロジェクト」第2弾として、調理科学をベースにした書籍『料理のしくみがわかる本』を発売した。同書は、個別レシピの提示ではなく、「なぜその工程が必要か」といった料理の原理・構造に着目。食品研究所に蓄積した知見をもとに、調理工程の意味を体系化し提示することで、レシピに依存せず自ら考えて料理できる状態を目指している。同社は27日、メディア向けにラウンドテーブルを開催し、書籍発売の