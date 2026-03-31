新生活のスタートに伴いお弁当作りを始める方も多いと思いますが、朝はとにかく忙しい…。でも、少しでも凝って見えるお弁当を作れたら嬉しいですよね。そんなお弁当作りをサポートしてくれるアイテムをセリアで発見！ハムやチーズなどの食材を、簡単に切り抜ける便利な抜型です。可愛いデコ弁作りもこれで時短できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P、おかず抜型 丸