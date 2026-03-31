ダイソーのキーホルダー売り場で見つけたカラビナ付きのシュシュは、ありそうでなかった便利アイテム。手首につけっぱなしになりがちなシュシュを、カバンの金具などに付けられる優れもの。おしゃれなアクセントにもなり、外出先でもサッと使える手軽さも魅力。日常のプチストレスを解消してくれるアイデアグッズですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シュシュチャーム価格：￥110（税込）カラー：黒、グレー、アイボ