日本代表は日本時間4月1日、『ウェンブリー・スタジアム』にてキリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に臨む。イングランドサッカー協会（FA）は、今回の対戦に先立って両代表に関する対戦の歴史やデータを伝えている。日本は、イングランドとの通算対戦成績が1分け2敗となっており、今回がイングランドとの4度目の対戦となる。直近の対戦は2010年5月にオーストリアで行われ、日本がオウンゴールにより2失点し、1−2