ドイツW杯を制したイタリアは確かに強豪だ。だが、優勝後の２大会はグループステージ敗退、そして直近２大会はまさかの予選敗退。大舞台から遠ざかっており、かつてほどの強さはない。そのアッズーリと、北中米W杯出場を懸けたプレーオフの決勝で対戦するのが、ボスニア・ヘルツェゴビナである。現地３月31日、ホームに彼らを迎える。欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、ボスニア・ヘルツェゴビナの英雄で、セリエAでの