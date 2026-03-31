AC長野パルセイロは31日、藤本主税監督との契約解除を発表した。なお、後任には小林伸二氏が就任することも発表されている。藤本氏は1977年生まれの現在48歳。山口県で生まれると、1996年にアビスパ福岡でプロ入り。サンフレッチェ広島、名古屋グランパス、ヴィッセル神戸、大宮アルディージャ、ロアッソ熊本でプレーした。引退後は熊本のジュニアユースで監督業をスタート。熊本ではトップチームでもコーチやヘッドコーチを務