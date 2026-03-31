イタリアは現地３月26日に行なわれた北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ（PO）準決勝で、北アイルランドとスタディオ・ディ・ベルガモ（アタランタの本拠地）で対戦。２−０で勝利した。そのイタリアは30日、2014年のブラジルW杯以来となる３大会ぶりのW杯出場を懸けて、ボスニア・ヘルツェゴビナと敵地で対戦する。イタリアを率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、PO決勝を前に前日会見に出席。イタリア