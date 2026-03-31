日本代表のMF藤田譲瑠チマが30日、翌31日に行われる『キリンワールドチャレンジ2026』のイングランド代表戦に向けた意気込みを語った。 日本代表は30日、イングランド代表戦が行われる“聖地”ウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施。練習後の囲み取材に応じた藤田は、自身が目標に掲げるプレミアリーグで活躍している選手たちとの対戦を前に「イギリスの選手とやった時に、どれだけフィジカルの部分で通用するのか、スピ