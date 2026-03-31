５月後半とも言われる2026年北中米ワールドカップの最終登録メンバー発表。日本代表にとって、現地３月31日のイングランド戦は本番前最後のテストマッチとなる。相手がW杯優勝候補の強豪で、会場が超満員の“聖地”ウェンブリー・スタジアムとなれば、森保一監督も選手たちも自ずと闘争心が湧き上がってくるだろう。「一番大切なのは、今の実力をさらに積み上げて、レベルアップしていくこと。明日の試合は世界トップクラスの