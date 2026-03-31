人気Web3ゲーム「キャプテン翼 -RIVALS- | Mini App」の公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。サービス終了を発表し、ネット上では「最低の運営」など怒りの声が殺到しています。【投稿】キャプテン翼 -RIVALS-がサービス終了へ2026年5月25日にサービス終了同アカウントは「【サービス終了のお知らせ】キャプテン翼 -RIVALS- | Mini Appは、2026年5月25日（月）をもってサービスを終了することとなりました」と報告。続けて「