札幌市が大和ハウスプレミストドームでイベントを開く主催者に支給してきた補助金を、４月１日の新年度から廃止することが分かりました。ドームの稼働率は、日本ハムファイターズが本拠地として使っていた２０２２年までおよそ７０％でしたが、移転後は６２.６％にとどまっていました。札幌市は昨年度から、ドームでイベントを開く主催者に対し、経費の５割から９割を条件付きで補助する「ドーム活