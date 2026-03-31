ＪＲ留萌線が３月３１日夜、ラストランを迎え、１１６年の歴史に幕をおろします。セレモニーが開かれる北海道沼田町の石狩沼田駅から中継です。１１６年の歴史に幕を閉じようとしている石狩沼田駅です。駅前ではありがとう留萌本線お別れセレモニーが行われています。セレモニーでは沼田町の有志で集まった方々による吹奏楽の演奏なども行われる予定です。ご覧のように出店などが出ていて、これだけの多くの人が