All About ニュース編集部は3月3日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「かっこいいと思うベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：木村拓哉／83票2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。1972年生まれの木村さんは、1994年から1998年まで5年連続でベストジーニスト一般選出部