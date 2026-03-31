フェルスタッペンの苦悩はしばらく続きそうだ(C)Gettty Images開幕から未勝利が続いているレッドブルのマックス・フェルスタッペンが、今季のF1や自身の未来について語った。英『BBC』が現地時間3月29日、公式サイト上において、第3戦日本GPレース後でのインタビューコメントを掲載している。【動画】F1公式が公開した2005年の名シーンアロンソが130Rでシューマッハを抜いた伝説的なオーバーテイクを見る日本GPではまさかの