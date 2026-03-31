最優秀新人賞の中井亜美が話題のポーズを授賞式で披露した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した17歳の中井亜美が、国際スケート連盟（ISU）によるフィギュアスケートの2025-26シーズンでの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」で最優秀新人賞を受賞した。【動画】中井亜美が黒ドレスで魅せた！話題の“あざとポーズ”をチェック授賞式に出席した中井は、黒いドレス姿で登場。右手の指を口元に