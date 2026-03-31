森永乳業は、口どけの良いコーティングとなめらかなアイスが同時にとろけ合う、大人のための上質なバーアイス「PARM（パルム）」より、『PARM（パルム）白桃＆アールグレイ（1本入り）』を4月20日より全国にて期間限定発売する。【写真】春らしく華やかなパッケージ「PARM（パルム）」は、なめらかでコクのあるアイスを口どけのよいチョコでコーティングしたバーアイス。2005年の発売以来、“日常のちょっとしたぜいたく”を