中東情勢に関する関係閣僚会議であいさつする高市首相（左）＝31日午前、首相官邸政府は31日、中東情勢の影響を話し合う関係閣僚会議の第2回会合を開いた。高市早苗首相は石油製品を安定的に確保するため「アジア諸国との相互協力、支援を検討していく」と表明した。アジアに展開する日本企業の経済活動に支障が出ないようにする。プラスチックを使う医療関連物資や燃料の安定供給に万全を期す考えも改めて示した。日本や韓国