成田空港で新設・延伸の工事が進む滑走路について、成田国際空港会社（ＮＡＡ）が２０２９年３月末を予定していた供用開始を延期する見通しであることがわかった。複数の関係者が３１日明らかにした。用地確保が遅れているためで、金子国土交通相に報告する。成田空港ではＡとＢの２本の滑走路が運用されている。拡大する空港需要に対応するため、Ｃ滑走路（３５００メートル）を新設し、Ｂ滑走路を１０００メートル延伸して３