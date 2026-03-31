◇インターリーグドジャース―ガーディアンズ（2026年3月30日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦で今季初登板初先発。初回を無失点で立ち上がった。落ち着いたマウンドさばきだった。初回、先頭のクワンにカウント1―1から投じた低めカットボールは1度はストライクと判定されたが、クワンのABSチャレンジにより、ボール球に変更となった。リズムを崩しか