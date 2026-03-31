（CNN）米軍とイスラエル軍がイランの首都テヘラン西部にある児童養護施設を攻撃し、少なくとも2人が死亡、5人が負傷した。イランの半公営ファルス通信が30日に伝えた。ファルス通信は地元当局の話として、テヘランの約40キロ西部にあるファルディス市で、建てられたばかりの児童養護施設が攻撃されたと伝えている。人権団体は、多数の民間人や子どもたちが米国とイスラエルの攻撃で殺害されていることや、教育施設や住宅地が標的