パリの中心部の銀行前に爆発物を設置した男が逮捕されました。地元メディアによりますと、フランス・パリ中心部にあるアメリカの大手銀行「バンク・オブ・アメリカ」の前で28日未明、2人組の容疑者が燃料とみられる液体5リットルと点火装置を置き、火をつけようとしたということです。警戒にあたっていた警察官がその場で1人を取り押さえ、もう1人は逃走したとみられます。逮捕されたのは自称セネガル人の未成年の男で「SNSで応募