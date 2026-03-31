お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、30日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。今年1月に亡くなったフリーアナウンサー久米宏さんに抱き続ける“後悔”を明かした。番組ではベテランの引退についてトーク。「今の芸能界には若手芸人に与えられるイスが足りていない」「大御所は還暦になったら一線を退いて後進の育成に回って欲しい」などとする若手芸人のメッセージが紹介されると、