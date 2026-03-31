【漫画】本編を読むあなたは配偶者の親やきょうだい、いわゆる頭に「義」が付く人々とはうまくやれているだろうか？ 法的には家族や親族になったとはいえ、やはり実家族とは違って気を遣って接している人は多いのではないだろうか。というか、赤の他人とはまた異なる神経を使わなければならない微妙な存在と思っている人もいるかもしれない。『うちを無料ホテル扱いする義妹がしんどい』（あおば/KADOKAWA）は義弟の嫁である義妹