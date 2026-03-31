カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）で代表理事を務める本橋麻里さんが、後輩に向けてエールを送った。２０１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルに貢献した吉田知那美が３１日、自身のインスタグラムで「３月３１日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と発表。突然の報告にファンから驚きの声が相次ぐ中で、本橋さんはＬＳの公式ホームページ上で声明をつづった。「本日は、ロコ・ソラーレより退団のお知