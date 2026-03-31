男子ゴルフの元世界ランキング１位で、飲酒運転の疑いで逮捕されたタイガー・ウッズ（５０＝米国）を元妻も心配だ。ウッズは２７日、米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こして逮捕された。当時ウッズは酩酊状態にあり、薬物使用の疑いも浮上したが、保釈金を支払い、逮捕から８時間後には釈放された。この事態に、元妻のエリン・ノルデグレンさんも困惑しているという。米国メディア「ピープル」によると、元妻に近い