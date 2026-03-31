カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）でサードを担う吉田知那美（３４）が新たな決断を下した。直近の世界選手権で４強入りに貢献した吉田知は、３１日に自身のインスタグラムを更新。「今日、３月３１日をもってＬＳを退団いたします。１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう