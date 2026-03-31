ドラマ『21世紀の大君夫人』が、放送前から大きな話題を集めている。4月10日に韓国MBCで初回放送を迎え、日本ではディズニープラスで配信される『21世紀の大君夫人』は放送前から熱い人気を見せている。【写真】IU×ビョン・ウソク、キス3秒前!?同作は初回放送を2週間後に控えた中、Kコンテンツ競争力専門分析機関「グッドデータ・コーポレーション」のファンデックス（FUNdex）が発表した2026年3月第4週の話題性ランキングで、前