13人組グループSEVENTEENが、1年ぶりの日本でのファンミーティングの開催を決定した。SEVENTEENは、来る5月13〜14日に東京ドーム、5月23〜24日に京セラドーム大阪でファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’」を4公演開催する。【写真】兵役中のジョンハン、日本の居酒屋に出没ファンミーティングのタイトル「YAKUSOKU」は、「SEVENTEENとCARAT（SEVENTEENのファンネーム）との約束の場所、またここで再