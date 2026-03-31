BTSのRMが、ファンへ心温まる感謝のメッセージを伝えた。3月30日（現地時間）、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で初登場1位を獲得したというニュースが伝えられると、RMは自身のインスタグラムのストーリーを更新。ビルボード1位を証明する画像を共有した。【注目】RM、カムバックで涙の感謝「ARMYの愛で…」公開された写真には、「HOT 100」「No.1」と