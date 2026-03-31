株式会社木曽路は、2026年9月に「しゃぶしゃぶ･日本料理 木曽路」の開業60周年を迎える。これに先立ち、都内で60周年記念施策の発表会を開催し、第1弾となる3つの取り組みを公開した。〈1〉看板商品のしゃぶしゃぶをより気軽に楽しめる「ごちそうしゃぶしゃぶ3,900円(サンキュー)コース」の提供、〈2〉ランチメニュー刷新(3月6日〜)、〈3〉ディナータイムの新提案「グラムで選べるしゃぶしゃぶ」――の3施策を通じ、日常利用とハレ