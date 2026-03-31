【HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)【再販】】 予約開始：3月31日11時 6月 発送予定 価格：4,730円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」を6月に再販する。3月31日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,730円。 本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより