◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦で２試合連続アーチを描いた。「７番・三塁」でスタメン出場。９回１死で日米通算２５０本塁打目となる一発を左翼席へ放り込んだ。メジャー挑戦１年目の岡本は前日２９日（同３０日）のアスレッチクス戦でメジャー１号をマーク。逆方向の右中間への