日本の元三冠王が新天地で好発進である。【続きを読む】Wソックス村上宗隆は“弱点”改善されず…チーム事情含めクリアすべき課題がてんこ盛りナ・リーグの強豪の一角であるブルワーズとの開幕カードで3試合連続本塁打を放ったホワイトソックス・村上宗隆（26）のことだ。日本人ルーキーによる開幕戦から3戦連発は史上初、メジャーでは史上3人目の快挙だ。ここまで4試合で14打数4安打の打率.286、3本塁打、3打点とホ軍打線を