俳優の松平健が３１日、都内で行われた害虫駆除の殺虫剤シリーズ「バルサンプロＥＸ」リニューアル新ＣＭ発表会に出席した。４月１日からオンエアされる新ＣＭに出演する松平は、ＣＭでも着用しているおなじみの金ピカ衣装で登場した。司会者から「華やか」と称賛されたが、「みなさん、もう見慣れていると思いますけど…」と謙そん。同ブランドのＣＭキャラクターに就任し「嫌われ者のゴキちゃん（＝ゴキブリ）を成敗してや