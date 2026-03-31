◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３０日（日本時間３１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りしたチームの開幕４戦目となる本拠地・ガーディアンズ戦で先発し、初回は１安打を浴びたが無失点で切り抜けた。無四球で最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークした。先頭のクワン