ドラマ「るなしい」記者会見が東京都内で行われ、出演者の原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸季衣が登場した。本作は、意志強ナツ子氏の同名漫画をドラマ化。「火神の子」として生き、祖母と共に信者ビジネスを行う女子高生・郷田るな(原)が、自分をもてあそんだ初恋相手・ケンショー（窪塚）を信者ビジネスに取り込み復讐（ふくしゅう）する宗教純愛サスペンス。主演の原は、「この作品は信者ビジネスという題材