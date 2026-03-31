あなたは読めますか？突然ですが、「虐げる」という漢字読めますか？歴史の教科書や、物語の重要な局面などで見かける言葉ですが、送り仮名を含めてパッと読める方は意外と少ないかもしれません。気になる正解は……「しいたげる」でした！虐げるとは、むごい扱いをして苦しめる、いじめるといった意味を持ちます。立場が上の者が下の者に対して、過酷な状況を強いたり、人権を無視した振る舞いをしたりすることを指します。例文と