あなたは読めますか？突然ですが、「提携」という漢字読めますか？ビジネスニュースや企業のプレスリリースなどで毎日のように見かける言葉ですが、いざ正しく読んだり書いたりするとなると、少し自信がない方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「ていけい」でした！この漢字は、互いに助け合うこと、特に複数の企業や組織が共通の目的のために協力して事業を行うことを意味します。もともとは「手に手を取って一緒に