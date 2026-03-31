カーリングの吉田知那美選手が31日、ロコ・ソラーレを退団することを自身のInstagramで報告しました。チームの空気を明るくするムードメーカーでもあり、主にサードとしてチームの勝利にも貢献した吉田選手。自身のSNSで「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告しました。「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪