俳優の速水もこみち（41）が31日、自身のインスタグラムで。所属していた事務所「研音」を退所することを発表した。また、この日、女優の貫地谷しほり（40）も自身のインスタグラムを通じ、所属事務所「ABP inc.」との契約を満了し、4月より独立することを発表した。年度末を迎え、芸能界では大物の独立、事務所退所などの報告が相次いでいる。速水は「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたしま