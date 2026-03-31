女優の貫地谷しほり（40）が31日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「ABP inc.」を退社し、4月から独立することを発表した。「皆様に突然ですがご報告です」と書き出し、「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。芸能界デビューしたきっかけについて、「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました」と回想。「夢を持った