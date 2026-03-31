広島東洋カープ、ヤクルトスワローズ（現東京ヤクルトスワローズ）で活躍した元プロ野球選手でタレントの小早川毅彦が、3月31日をもって浅井企画を退所することが明らかになった。同日、同社が公式サイトで発表した。【動画】戦力外通告の裏にある“妻の覚悟”…3人目妊娠中の元アイドル妻＆大学中退で支えてきた妻たちに密着【TBS『プロ野球戦力外通告』】公式サイトには「小早川毅彦に関するご報告」と題し、「この度、弊社